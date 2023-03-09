https://news.day.az/society/1545090.html Фонд YAŞAT продолжает оказывать поддержку семьям шехидов
Фонд YAŞAT продолжает оказывать поддержку семьям шехидов
Фонд "YAŞAT" помог с улучшением бытовых условий и покрытием медицинских расходов семьи Эльнура Ширинзаде, отправившегося добровольцем на Отечественную войну и ставшего шехидом в боях за освобождение Суговушана. За проявленную в бою отвагу Э.Ширинзаде был награжден посмертно медалями "За Родину" и "За освобождение Суговушана".
Как сообщает Day.Az, подробная информация и отчеты Фонда и расходуемых средствах размещены на официальном сайте yashat.gov.az, в разделе "Hesabatlar" ("отчеты") https://yashat.gov.az/report/tableau.
"Youtube" - https://youtu.be/1Bc-DxHkE-U
Ссылка на линк для трансляции по телевидению - https://we.tl/t-NgpUolLy1K
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