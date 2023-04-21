Поваленные ветром деревья перекрыли старое шоссе Алят-Астара
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В Джалилабаде сильный ветер повалил несколько деревьев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, стихия привела к ряду последствий.

Шквальный ветер повалил деревья на проезжую часть старого шоссе Алят-Астара, в результате движение заблокировалось.

В настоящее время дорога закрыта в обоих направлениях.

Ведутся работы по устранению последствий.

Поваленные ветром деревья перекрыли старое шоссе Алят-Астара-ФОТО

Поваленные ветром деревья перекрыли старое шоссе Алят-Астара-ФОТО