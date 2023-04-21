https://news.day.az/society/1557772.html Поваленные ветром деревья перекрыли старое шоссе Алят-Астара - ФОТО
Поваленные ветром деревья перекрыли старое шоссе Алят-Астара - ФОТО
В Джалилабаде сильный ветер повалил несколько деревьев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, стихия привела к ряду последствий.
Шквальный ветер повалил деревья на проезжую часть старого шоссе Алят-Астара, в результате движение заблокировалось.
В настоящее время дорога закрыта в обоих направлениях.
Ведутся работы по устранению последствий.
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