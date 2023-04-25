https://news.day.az/society/1558478.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах - ВИДЕО
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах - ВИДЕО
На участке трассы Баку - Газах, проходящем по территории Уджарского района, произошло ДТП, передает Day.Az.
По предварительной информации, микроавтобус с пассажирами столкнулся со следовавшим во встречном направлении таким же транспортным средством.
В результате аварии есть пострадавшие, пассажир, сидевший рядом с водителем, оказался в зажатом состоянии.
Пр данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре