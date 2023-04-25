Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах
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На участке трассы Баку - Газах, проходящем по территории Уджарского района, произошло ДТП, передает Day.Az.

По предварительной информации, микроавтобус с пассажирами столкнулся со следовавшим во встречном направлении таким же транспортным средством.

В результате аварии есть пострадавшие, пассажир, сидевший рядом с водителем, оказался в зажатом состоянии.

Пр данному факту ведется расследование.