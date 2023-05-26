Представитель ООН обеспокоен минным загрязнением в Азербайджане

Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в видеообращении к участникам международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку сказала директор Службы по разминированию при ООН Илен Кон.

Она отметила, что ООН продолжит оказывать помощь странам в разминировании, содействовать предотвращению распространения мин, а также подчеркнула значительную работу, проведенную в этом направлении правительством Азербайджана и Агентством по разминированию.

Кон добавила, что Агентство Азербайджана по разминированию так же делится своим опытом с другими странами, что очень важно.