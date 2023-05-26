Азербайджан поставили в пример миру

Борьба Азербайджана с минной угрозой - пример для многих стран.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам основатель и генеральный директор iVoice Communications, бывший военный корреспондент и член международного консультативного совета Roots of Peace Адриана Аристизабаль в кулуарах 2-й международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку.

"Я тронута опытом Азербайджана в разминировании. Увиденное вчера в Агдаме меня поразило. Видеть, как правительство и люди в Азербайджане объединяются, чтобы разминировать территории - это пример для многих других стран в мире. Азербайджан - очень устойчивая страна. Я узнала, что территории Азербайджана загрязнены миллионом мин. Но с помощью программ, которые реализуются в Азербайджане, скоро страна сможет безопасно вернуть всех вынужденных переселенцев на их родные земли", - сказала она.