Состоялась рабочая встреча представителей Азербайджана и Германии

В рамках мероприятий "Переговоры о сотрудничестве" между министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия (ФРГ) в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась рабочая встреча с группой офицеров по вопросам Стратегических коммуникаций этой страны, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече с участием рабочей группы, созданной в связи с реализацией Коммуникационной стратегии министерства обороны Азербайджана, немецким представителям была предоставлена подробная информация о деятельности министерства в области коммуникаций, в том числе о мерах по борьбе с информационными и психологическими операциями в 44-дневной Отечественной войне.

Гости представили брифинги по стратегическим коммуникациям, в том числе по организации работы по связям с общественностью и другим вопросам.

На встрече была особо подчеркнута важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом в области коммуникаций.

В рамках визита делегация посетила редакции печатных органов министерства обороны, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", компанию "Общественное телевидение и радиовещание" и Бакинский Медиа-центр. Гостям была предоставлена подробная информация о проделанной работе в военно-патриотической области.