Азербайджан активно формирует новые источники питьевой воды в рамках программы "Большого возвращения'"

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся работы по формированию новых источников питьевой воды

Как передает Day.Az во вторник со ссылкой на Trend, об этом сказал на II Каспийском водном инновационном форуме заместитель председателя ОАО "Азерсу" Сеймур Сеидов.

По его словам, это составная часть работ ОАО в рамках программы "Большого возвращения".

"Кроме того, хочу отметить, что в Азербайджане за последние несколько лет созданы 44 новых источника питьевых вод. В целях эффективного использования водных ресурсов и создания новых источников в 54 городах и селах соответствующая работа проведена уже в 33 из них и достигнуты успехи", - подчеркнул Сеидов.

Также в стране создано агентство, основная деятельность которого направлена на обеспечение предпринимателей сельхозсектора водой в целях мелиорации.