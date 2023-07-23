На Глобальном медиафоруме был обсужден ряд важных вопросов

На Шушинском глобальном медиафоруме были серьезно обсуждены вопросы трансформации цифровой медиа-среды, проведены дискуссии о медиа-среде и влиянии искусственного интеллекта на журналистику и медиасферу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сказал журналистам исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов.

Он отметил, что были обсуждены различия между печатными медиа, традиционными и новыми медиа, а также роль наших традиционных медиа в мире в эпоху новых медиа и направления дальнейшей деятельности.

"Глобальный медиафорум проходит в нашей родной Шуше. Участие Президента Ильхама Алиева в первый день форума было очень важным. Участники наблюдали за форумом с большим интересом. Почти за три часа были даны ответы на вопросы более 60 местных журналистов и руководителей субъектов СМИ. В своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил направления реформ в сфере медиа в Азербайджане", - сказал он.

По его словам, основной целью Шушинского глобального медиафорума было более точное отслеживание, обсуждение и обмен мнениями о процессах, происходящих в современных медиа.

"Также основной целью проведения подобных форумов является интеграция и унифицированное применение процессов, проводимых в сфере медиаграмотности в медиа и обществе Азербайджана, к процессам, происходящим в мире", - добавил он.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников - 60 руководителей и представителей местных СМИ.