Bolt делает ставку на инновации в безопасности водителей и пассажиров

Сегодня пользователи отдают предпочтение преимущественно компаниям, которые обладают современными платформами и технологиями, способными обеспечить качественный сервис и безопасность. Именно по этой причине Bolt один из лидеров сферы заказа поездок через онлайн-приложения.

Платформа регулярно внедряет новшества для комфорта пассажиров и водителей. Среди недавних инноваций, к примеру, рейтингование. Пассажирам Bolt настоятельно рекомендуется после каждой поездки оценивать насколько качественно была предоставлена им услуга. В случае если пассажир остался недоволен сервисом и некорректным поведением водителя, они больше не будут соединяться друг с другом. А за систематические нарушения стандартов сервиса последний даже рискует быть исключен из платформы. Таким образом отбираются только лучшие водители, а сервис постоянно улучшается. Кроме того, внедрена система рекомендаций, страхования и ряд инноваций для обеспечения безопасности самого водителя и его пассажира. Но обо всем по порядку.

Страхование важно как для пассажиров, так и для водителей

Bolt является первым и единственным сервисом заказа поездок в Азербайджане, который в данное время имеет программу страхования пользователей. Любая поездка застрахована на сумму до 20,000 AZN и позволяет при необходимости покрыть расходы на лечение в случае дорожно-транспортного происшествия. Доплачивать не нужно - стоимость поездки для пассажира останется неизменной.

Все это стало возможно, благодаря программе страхования, которая была разработана Bolt совместно с ее партнером страховой фирмой PASHA Insurance. Ключевая цель - максимальная защита пользователей при минимальных затратах времени и сил с их стороны.

"Эта программа страхования пассажиров не только проста и понятна, но и покрывает максимальное количество случаев. Безопасность клиентов для нас - превыше всего. И совместно с партнерами из PASHA Insurance мы достигли желаемого результата: пассажиры в дороге могут чувствовать себя спокойно", - так прокомментировал внедрение программы Наим Азизов, руководитель направления заказов поездок компании Bolt в Азербайджане.

Рейтинг: как пользователи помогают Bolt улучшить качество сервиса

А буквально недавно сервис добавил новую уникальную для рынка заказа поездок функцию "Unmatching driver-rider", которая позволяет разьеденить пользователя и водителя, то есть не предлагать поездки этому водителю и пользователю друг с другом, в случае если хотя бы одной из сторон поездка не понравилась.

Стоит оставить отзыв на грубое и некорректное поведение одной из сторон (например, не понравилось обслуживание) и сервис Bolt больше не будет предлагать поездки этому водителю и пользователю друг с другом. Тем самым способствуя взаимному уважению и соблюдению правил безопасности. Система оценок и рейтингования водителей, отзывы других пассажиров существенно влияют на то, будет ли компания Bolt продолжать сотрудничество с водителем. Даже если его документы не вызывают сомнений. Водитель рискует утратить доступ к платформе, если манера вождения будет недостаточно безопасной для пассажиров.

У каждого водителя Bolt есть свой личный рейтинг. А пассажиру рекомендуется после поездки сразу же оценить его работу в приложении присвоив ему определенное количество баллов/звезд, оставить отзыв - понравилась или нет поездка с этим водителем.

Чтобы обеспечить высший и безопасный сервис для пассажиров Bolt, компания также пресекает использование водителями чужого аккаунта, с помощью функции подтверждения личности водителя посредством селфи. При входе в приложение водителю необходимо сделать селфи. Система сравнит изображение с фотографией в водительском удостоверении. Если по каким-либо причинам ИИ не сможет подтвердить личность водителя, проверку селфи совершит сотрудник компании Bolt.

Еще одна функция Share your ETA, доступная в приложении Bolt, позволяет активировать опцию "Поделиться деталями поездки". Таким образом близкие пассажира смогут в режиме реального времени отслеживать по карте передвижение автомобиля. Видеть, где он находится в данный момент и когда можно ожидать его прибытия.

Правила комфортной поездки

В сервисе Bolt все упрощено до уровня максимального удобства. Чтобы вовремя прибыть на работу, встречу или вечеринку, пассажиру достаточно открыть приложение на смартфоне и уже через несколько касаний машина будет подана.

Компания старается минимизировать все дорожные риски, но пользователю для собственной же безопасности следует также придерживаться простых правил:

перед поездкой обязательно сверьте фото и имя водителя, марку, модель и номер машины с теми, что указаны в приложении, и не садитесь в автомобиль, если появились несовпадения и вы сомневаетесь;

ожидать водителя нужно в указанном месте, но не на дороге - достаточно проследить за тем, чтобы он вас увидел и мог безопасно остановить авто;

запомните: место тяжелого багажа в багажнике (водитель поможет вам его туда поместить);

если с вами ребенок, то перед началом движения обязательно удостоверьтесь, что автокресло подходит ему по росту и надежно закреплено;

всегда позаботьтесь о себе - вы должны быть пристегнуты ремнем безопасности до того, как автомобиль тронется с места и до полной остановки автомобиля в месте назначения.

Эти простые шаги позволят вам ни о чем не беспокоиться и насладиться поездкой.

Узнавай онлайн, пользуйся оффлайн

Достаточно ознакомиться онлайн с краткой, но исчерпывающей информацией для пассажиров и водителей, представленной на сайте Bolt, чтобы сделать поездку в режиме оффлайн максимально безопасной и приятной.

Сегодня команда Bolt регулярно отслеживает и записывает все поездки. Не менее важно для Bolt обеспечить и безопасную рабочую среду для водителей. Им компания предоставляет различные рекомендации как избежать происшествий на дороге и предлагает страхование, чтобы обеспечить защиту в случае несчастного случая

Сейчас в Азербайджане активно обсуждается принятие нового закона, который будет регулировать сферу такси. Чтобы рынок заказа поездок активно развивался, а качество предоставляемых услуг улучшилось, компания Bolt внедряет инновационные решения для своих сервисов и делиться лучшими международными практиками. Команда Bolt рада возможности сотрудничества с местными властями и делает все возможное, чтобы помочь нашим водителям - партнерам с плавным переходом, когда любые запланированные изменения будут реализованы правительством.

О том, что такие инновации от компании Bolt облегчают и улучшают жизнь людей говорит успешный опыт работы и растущая популярность сервиса в Азербайджане. В Баку, Гяндже, Мингячевире, Габале, Шамкире, Сумгаите, Шаки - в семи городах страны становится даже сложно представить повседневную жизнь без заказа поездок через приложение, возможности оформить доставку еды и продуктов домой или в офис.

В преимуществе сервиса уже убедились ХХХ азербайджанцев, которые скачали приложение и выбирали свободу перемещений вместе с Bolt.