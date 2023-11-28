Мины обнаружены повсюду на освобожденных территориях Азербайджана

Мины обнаружены повсюду на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики Руфат Мамедов в ходе II Международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованной Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

"Мы обнаружили мины и взрывоопасные боеприпасы на всех освобожденных территориях, будь то бывшие поселения или сельскохозяйственные угодья, кладбища, культурные или некультурные памятники", - подчеркнул он.

По его словам, это является серьезным препятствием на пути возвращения бывших жителей в эти районы, а также для их реабилитации и развития.

"Правительство Азербайджана относит разминирование к своим главным приоритетам", - добавил Р.Мамедов.

Отметим, что во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

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