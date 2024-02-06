Чего ожидать от рынка недвижимости Москвы в 2024 году

Для того чтобы купить, продать, сдать в аренду или снять квартиру в Москве, необходимо провести анализ настоящей ситуации и выделить удачные моменты для сделки. Конечно, большинство потребителей не могут справиться с задачей самостоятельно, поэтому обращаются за помощью в риелторское агентство.

Специалисты поделились информацией и выделили несколько важных тенденций и особенностей на начало 2024 года.

Состояние рынка недвижимости в Москве подвержено постоянным изменениям, в равной степени это характерно как для новостройки в Мск, так и для вторичного сегмента.

СНИЖЕНИЕ АРЕНДНЫХ СТАВОК

В реакции на экономические и социальные изменения, а также в связи с появлением большого количества предложений на рынке аренды, наблюдается снижение арендных ставок в сегментах как жилой, так и коммерческой недвижимости. Это делает аренду жилья и коммерческих помещений более доступной для населения и бизнеса.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

В связи с ростом дистанционной работы и изменением предпочтений сотрудников спрос на офисные помещения может снижаться. Это может привести к пересмотру форматов и увеличению спроса на гибридные решения.

РОСТ ИНТЕРЕСА К ЖИЛЬЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД

С развитием транспортной инфраструктуры и повышением комфорта жизни в пригородах Москвы наблюдается рост интереса к покупке и аренде недвижимости за пределами МКАД. Это связано с более доступными ценами и улучшенными условиями для жизни.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Несмотря на снижение арендных ставок, Москва остается привлекательным регионом для инвесторов, особенно в секторе коммерческой и инфраструктурной недвижимости. Столица привлекает как российских, так и иностранных инвесторов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Государственные программы, такие как ипотечные программы с низкой ставкой и поддержка молодых семей, оказывают влияние на рынок жилой недвижимости. Также стоит учитывать изменения в налоговом и регуляторном режиме, которые могут повлиять на рынок.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Новые инфраструктурные проекты, такие как расширение метро и строительство междугородних дорог, могут влиять на цену недвижимости и создавать новые перспективы для развития районов города.

Тенденции на рынке недвижимости могут меняться, и для принятия информированного решения при покупке, продаже или аренде недвижимости в Москве рекомендуется получать актуальную информацию у местных экспертов и следить за новостями рынка.