https://news.day.az/society/1683066.html Одна из дорог в центре Баку закрывается - НА МЕСЯЦ
Одна из дорог в центре Баку закрывается - НА МЕСЯЦ
В Баку в целях подготовки к Гран-При Азербайджана Формула-1 на дорогах полным ходом идут монтажные работы.
Об этом Day.Az сообщили в операционной компании "Бакинское городское кольцо".
Сообщается, что с 22:00 20 августа участок улицы Самеда Вургуна от пересечения с проспектом Нефтяников до пересечения с улицей Зарифы Алиевой будет закрыт для движения транспорта. Это ограничение будет действовать до окончания соревнований.
Гран-при Азербайджана Формула-1 пройдет 13-15 сентября 2024 года.
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