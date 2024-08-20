Одна из дорог в центре Баку закрывается

В Баку в целях подготовки к Гран-При Азербайджана Формула-1 на дорогах полным ходом идут монтажные работы.

Об этом Day.Az сообщили в операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Сообщается, что с 22:00 20 августа участок улицы Самеда Вургуна от пересечения с проспектом Нефтяников до пересечения с улицей Зарифы Алиевой будет закрыт для движения транспорта. Это ограничение будет действовать до окончания соревнований.

Гран-при Азербайджана Формула-1 пройдет 13-15 сентября 2024 года.

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