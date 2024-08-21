Ожидается рост магнитных бурь

На текущий момент Солнце находится в стадии усиления своей активности, из-за чего количество магнитных бурь станет больше. Как передает Day.Az, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на пресс-конференции, посвященной теме магнитных бурь.

"По прогнозам, это будет продолжаться примерно до конца нынешнего года, возможно, еще и в первой половине следующего года. В этот период сильных магнитных бурь будет больше, потому что на Солнце будут происходить более активные процессы", - сказал специалист.

По словам Леуса, после окончания нынешнего солнечного цикла интенсивность магнитных бурь станет ощутимо меньше. При этом в ближайшую неделю существенных возмущений магнитосферы Земли не ожидается, отметил синоптик.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!