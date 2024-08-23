Повышенные качество и комфорт: новые автобусы на маршруте Баку-Гянджа

По междугороднему маршруту Баку - Гянджа - Баку начали курсировать современные автобусы MAN и Temsa.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно данным, цель - повышение качества, безопасности и комфорта услуг в сфере пассажирских перевозок.

"Уделяется постоянное внимание обновлению автобусного парка для осуществления междугородних пассажирских перевозок, обеспечению доступности общественного транспорта. Систематично проводится анализ автобусного парка по всему Азербайджану", - заявили в AYNA.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!