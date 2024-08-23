https://news.day.az/society/1683622.html Повышенные качество и комфорт: новые автобусы на маршруте Баку-Гянджа - ФОТО
Повышенные качество и комфорт: новые автобусы на маршруте Баку-Гянджа - ФОТО
По междугороднему маршруту Баку - Гянджа - Баку начали курсировать современные автобусы MAN и Temsa.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Согласно данным, цель - повышение качества, безопасности и комфорта услуг в сфере пассажирских перевозок.
"Уделяется постоянное внимание обновлению автобусного парка для осуществления междугородних пассажирских перевозок, обеспечению доступности общественного транспорта. Систематично проводится анализ автобусного парка по всему Азербайджану", - заявили в AYNA.
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