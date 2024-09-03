Создание образовательной инфраструктуры в Карабахе имеет особое значение

На территории Кяльбаджарского городского образовательного комплекса общей площадью более 2,2 га будут созданы детский сад на 80 мест, профессиональные мастерские. Здесь также будут созданы STEAM-зона, образовательное учреждение для внеклассной подготовки и другие необходимые объекты.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала журналистам начальник отдела министерства науки и образования Азербайджана Вафа Ягублу.

По ее словам, на территории комплекса также строится школа на 528 ученических мест. В школе будут созданы библиотека, столовая, актовый зал, общежитие, спортивный зал и другие необходимые помещения. В школе модульного типа общей площадью 420 квадратных метров предусмотрено создание 2 административных и 9 классных комнат.

В.Ягублу отметила, что этот образовательный комплекс будет отличаться не только своей инфраструктурой, но и новыми проектами, которые будут реализовываться здесь, и каждый из них окажет большую поддержку развитию человеческого потенциала. Учащиеся школы примут участие в тренингах Steam. Это улучшит их математические знания и инженерные навыки, а также разовьет творческие способности. В профессиональных мастерских будут обучать различным профессиям, таким как портной, парикмахер, сантехник, электрик, работе с ИТ-оборудованием.

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