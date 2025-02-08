Почему в реках Азербайджана становится меньше рыбы?

В последние годы в азербайджанских реках наблюдается стремительное сокращение популяции речной рыбы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, среди основных факторов, вызвавших эту проблему, эксперты называют изменение климата, браконьерство и загрязнение водоемов. Низкий уровень осадков и таяние снегов приводят к критическому снижению уровня воды в реках. Недобросовестные рыбаки применяют запрещенные методы, такие как электролов, что вызывает массовую гибель рыбы, включая молодь. Загрязнение рек неочищенными сточными водами и мусором от отдыхающих также наносит серьезный ущерб экосистеме.

Исчезновение речной рыбы затрагивает не только экологическую ситуацию, но и сильно влияет на жизнь людей, занимающихся рыболовным промыслом. Многие из них вынуждены искать другую работу.

По мнению председателя Союза рыбаков Афгана Алиева, для спасения водных ресурсов необходимо усилить контроль за охраной рек, особенно в регионах, где всё еще сохраняется видовое разнообразие, таких как Карабах, Шамкир, Газах, Самух и Мингячевирское водохранилище.

Он также подчеркнул, что строительство гидроэлектростанций и дамб мешает естественной миграции рыб на нерестилища. Кроме того, выпуск в реки чужеродных видов, конкурирующих с местными за пищу и территорию, приводит к исчезновению аборигенных видов рыб.