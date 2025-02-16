https://news.day.az/society/1730708.html Ожидается сильный ветер – желтое предупреждение В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемыми ветренными погодными условиями. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.
Ожидается сильный ветер – желтое предупреждение
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемыми ветренными погодными условиями.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.
Сообщается, что 16-17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Дашкесане, Гедабеке, Шеки, Гахе, Огузе, Мингячевире, Евлахе, Кяльбаджаре, Зангилане и Лачине ожидается западный ветер. В соответствии с желтым предупреждением скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.
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