Ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемыми ветренными погодными условиями.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Сообщается, что 16-17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Дашкесане, Гедабеке, Шеки, Гахе, Огузе, Мингячевире, Евлахе, Кяльбаджаре, Зангилане и Лачине ожидается западный ветер. В соответствии с желтым предупреждением скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.