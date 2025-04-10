https://news.day.az/society/1743611.html В одном из районов Баку загорелся дом В Сабунчинском районе Баку сгорел пятикомнатный жилой дом. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В одном из районов Баку загорелся дом
В Сабунчинском районе Баку сгорел пятикомнатный жилой дом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Сообщается, что в одноэтажном доме общей площадью 170 м² сгорели горючие конструкции кухни на площади 20 м², кровля на площади 40 м² и стекловолоконное покрытие крыши на площади 60 м². Остальная часть дома была спасена от огня.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
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