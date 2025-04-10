В одном из районов Баку загорелся дом

В Сабунчинском районе Баку сгорел пятикомнатный жилой дом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Сообщается, что в одноэтажном доме общей площадью 170 м² сгорели горючие конструкции кухни на площади 20 м², кровля на площади 40 м² и стекловолоконное покрытие крыши на площади 60 м². Остальная часть дома была спасена от огня.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.