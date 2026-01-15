В Баку обнаружены три тела

В разных частях Баку обнаружены тела в жилых помещениях.

Как сообщает Day.Az, 14 января около 15:00 в квартире по улице И. Асланова в поселке Бакиханов было найдено тело жителя столицы Даянета Тейюб оглу Годжаева 1977 года рождения.

Днем ранее, утром по адресу улица Мирджалала, 42 было обнаружено тело Фамиля Гейдарова 1963 года рождения.

Еще один случай зафиксирован на так называемой "Советской". В арендованной квартире по улице Сулеймана Тагизаде, дом 60, в ванной комнате было обнаружено тело жителя Масаллинского района Рустама Шабанали оглу Исмайылова.

Было установлено, что он скончался в результате отравления угарным газом.

По всем трем фактам проводятся расследования, выясняются обстоятельства произошедшего.