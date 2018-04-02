Гянджинский аэропорт получит новый код

Гянджинский международный аэропорт обратился в соответствующие международные организации для изменения кода "KVD", связанного со старым названием города Гянджи, и замены его новым кодом "GNJ", передает Day.Az со ссылкой на Trend

ЗАО "Азербайджан хава йоллары" проводит работу по замене старого кода новым.

Замена кода регулируется международными конвенциями и в случае необходимости осуществляется только IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).

Поскольку в электронной системе и других вспомогательных материалах, опубликованных до сих пор IATA и авиационными компаниями, код международного аэропорта Гянджи дается как "KVD", то для его замены все подобные материалы по миру должны быть изъяты из пользования или удалены. Поэтому в международной практике изменение кода аэропорта считается сложным процессом.

Отметим, что Гянджинский аэропорт имеет международный статус.

Гости, приезжающие в Азербайджан из-за рубежа, перед названием Гянджинского аэропорта читают аббревиатуру "KVD", что связано со старым названием города Кировабад.

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