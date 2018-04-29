Украинская гимнастка выиграла "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях с булавами

Украинская гимнастка Влада Никольченко в воскресенье выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В финале гимнастка набрала 18,100 балла.

Второе место заняла Боряна Калейн из Болгарии, набравшая 17,800 балла, а третье - российская гимнастка Мария Сергеева, результат которой составил 17,700 балла.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.