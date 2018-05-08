Азербайджанские гимнастки завоевали еще одну "бронзу" на очередном Кубке мира

На прошлой недели (4-6 мая) представители национальной сборной Азербайджана по художественной гимнастике выступили на Кубке мира серии Challenge, который проходил в испанском городе Гвадалахара. Об этом говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сборная Азербайджана в групповых упражнениях в составе Айшан Байрамовой, Сианы Василевой, Зейнаб Гумматовой, Дианы Доман и Алии Пашаевой в финале завоевала бронзовую медаль турнира в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.

В финале их результат составил 17,350 балла. Данный результат уступал лишь баллам сборных Болгарии и Италии.

Параллельно с Кубком мира на международном турнире во французском городе Корбей-Эссон сборную Азербайджана по художественной гимнастике среди юниоров представляли Дарья Сорокина, Арзу Джалилова и Елизавета Лузан. Лучший результат среди азербайджанских гимнасток показала Арзу Джалилова, которая заняла четвертое место в упражнениях с булавой и лентой.

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