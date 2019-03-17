"Манчестер Сити" обыграл "Суонси" и вышел в полуфинал Кубка Англии - ВИДЕО
17 марта 2019 11:10 223
Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую победу над "Суонси" в матче 1/4 финала Кубка Англии и вышли в полуфинал турнира, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Встреча, прошедшая в субботу в Суонси, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые после первого тайма уступали со счетом 0:2. У хозяев отличились Мэтт Граймс (20-я минута, с пенальти) и Берсант Целина (29), у "Сити" голы забили Бернарду Силва (69) и Серхио Агуэро (89), а еще один мяч в ворота "Суонси" залетел от спины голкипера Кристоффера Нордфельдта после удара Агуэро с 11-метровой отметки (78).
"Манчестер Сити" стал вторым полуфиналистом Кубка Англии после "Уотфорда", ранее в субботу одолевшего "Кристал Пэлас".
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