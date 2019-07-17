Бывший боец UFC Абель Трухильо арестован по обвинению в преступной непристойности, а также в сексуальной эксплуатации ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sports.Ru, инциденты, по которым Трухильо проходит в качестве обвиняемого, произошли в штате Колорадо. Экс-боец находится под стражей с 16 июня. Бойцу грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч долларов.

В 2007 и 2009 годах Трухильо признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребенка.

36-летний американец провел в UFC 11 боев - в шести победил, в четырех проиграл. Трухильо проигрывал таким соперникам, как Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. В 2017 году Абель покинул UFC.

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