В Баку мы прибыли с хорошим настроением и позитивными мыслями, сказала в субботу Trend капитан команды Германии в групповых упражнениях Даниэла Хубер после выступления на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Организация соревнований в Баку очень хорошая, нам она понравилась еще на Кубке мира. Национальная арена гимнастики в Баку - это восторг, здесь большой, очень хороший зал", - сказала она.

Говоря о выступлении команды, немецкая спортсменка отметила, что они остались довольны тем, как выполнили программу.

"Конечно, есть сильные команды, но мы стараемся быть лучше, продолжим бороться дальше", - подчеркнула гимнастка.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

