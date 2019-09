Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам соревнования групповых команд азербайджанские гимнастки получили за два упражнения 53.100 балла. За упражнения с 5 мячами судьи поставили нашим гимнасткам 26.400 балла, упражнение с 3 обручами и 2 парами булав было оценено в 26.700 балла.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях входят Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

