В Национальной арене гимнастики в Баку спортсменкам комфортно выступать, сказала в субботу Trend тренер сборной США Маргарита Мамзина.

"Мы были в Баку много раз на Кубках мира, и честно говоря, каждый год здесь становится все лучше и лучше. Зал Арены гимнастики в Баку уютный и приятный. Даже на тренировке было уже понятно, насколько хочется выступать здесь. Выходя на ковер у гимнасток нет страха арены, страха большой публики - настолько все комфортно здесь организовано. Освещение, цвета, в которых оформлен зал, люди, которые здесь работают - все создает прекрасное впечатление, - сказала она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

