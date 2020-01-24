Кореец разрушил миф, сбив ногой высоченную цель - ВИДЕО

Если вам кажется, что в фильмах про каратистов все драки - постановка, а совершать такие трюки в реальности невозможно, это видео докажет вам, что в жизни бывает и покруче. Корейский тхэквондист прыгнул на немыслимую высоту и сбил ногой цель, которая находилась раза в два выше него, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Интересно было бы свести его и Джеки Чана вместе и посмотреть - кто кого.

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