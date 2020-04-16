Штраф или тюрьма: футболиста "Реала" строго накажут за нарушение карантина

Нападающий футбольной сборной Сербии и мадридского "Реала" Лука Йович будет серьезно наказан властями своей страны за нарушение режима карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, игрока вызвали в прокуратуру Белграда, где от него потребуют объяснений, почему он повел себя легкомысленно.

Футболист нарушил режим карантина еще 19 марта, сообщает Спортбокс.Ru. 22-летний Йович прилетел в столицу Сербии из Мадрида и должен был провести в самоизоляции 28 дней. Однако сначала его обнаружили на улицах города, а затем появились фотографии, где он празднует день рождения подруги. Сам Йович утверждает, что вышел только в магазин.

Тем не менее, власти намерены строго наказать спортсмена, который должен подавать соотечественникам положительный пример, а сам ведет себя неразумно. Ранее еще один игрок сборной Сербии Александар Прийович нарушил карантин и был приговорен к трем месяцам домашнего ареста. Йовичу грозит наказание от штрафа в размере 1275 евро до трех лет тюрьмы.