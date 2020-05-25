Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 11 июня

Сезон-2019/20 чемпионата Испании по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, может возобновиться матчем между "Севильей" и "Бетисом" 11 июня. Об этом сообщил президент Ла лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании) Хавьер Тебас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть вероятность, что 11 июня состоится уникальный матч, во время которого мы сможем почтить память погибших [после заражения коронавирусной инфекцией]. Я хотел бы, чтобы это было севильское дерби (матч с участием "Севильи" и "Бетиса", которые базируются в одном городе - прим. ТАСС), начало встречи запланировано на 22:00 по местному времени (23:00 мск). В данный момент мы ожидаем подтверждения этой даты", - сказал Тебас.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 343 тыс. умерли. В Испании зафиксировано более 235 тыс. случаев заражения, свыше 28 тыс. человек умерли.