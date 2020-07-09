Гол Суареса принес "Барселоне" победу в каталонском дерби

Накануне завершилась программа футбольной среды в испанской Ла Лиге. В центральном матче тура встречались два клуба из столицы Каталонии и "Барселона" с превеликим трудом сумела победить земляков из "Эспаньола", занимающих последнее место в турнирной таблице - 1:0, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Традиционно каталонское дерби проходит в самой что ни на есть напряженной борьбе несмотря на положение команд в таблице. Теперь же обоим клубам нужна была только победа: "Барса" гонится за мадридским "Реалом", а "Эспаньол" может лишииться места в высшем дивизионе. Немудрено, что аутсайдер дал бой фавориту. Но все решило индивидуальное мастерство Луиса Суареса, который принес победу "Барселоне" на 56-й минуте.

"Бетис" на своем поле разгромил "Осасуну" - 3:0. "Вильярреал" выиграл в гостях у "Хетафе" - 3:1. Лидирует в таблице "Реал" (77 очков и игра в запасе), далее "Барса" (76), "Вильярреал" (57) - пятый, "Хетафе" (53) - шестой, "Осасуна" (45) - на 11-м, а "Бетис" (41) - на 13-м месте.