Формула-1 опубликовала окончательный календарь сезона-2020

В Формуле-1 подтвердили еще четыре гонки, которыми завершится сезон 2020 года. Всего в календаре представлены 17 гонок, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Один из этапов пройдет на турецком автодроме Истанбул-парк, в последний раз-принимавшем Гран-при девять лет назад. Гран-при Турции состоится 15 ноября.

В календарь также добавлены две гонки в Бахрейне (26 ноября и 6 декабря) и Абу-Даби - 13 декабря там пройдет заключительная гонка сезона.

При этом этап Гран-при в Китае отменен, так как власти страны из-за коронавируса отменили все спортивные мероприятия до конца года.

"Мы можем подтвердить, что Турция, Бахрейн (две гонки) и Абу-Даби войдут в пересмотренный календарь сезона, и хотим выразить нашу благодарность всем нашим промоутерам и партнерам за усердную работу, направленную на то, чтобы этот сезон из 17 гонок стал возможным", - говорится в сообщении организации.

Оставшиеся гонки в сезоне:

30 августа - Гран-при Бельгии

6 сентября - Гран-при Италии

13 сентября - Гран-при Тосканы в Муджелло

27 сентября - Гран-при России

11 октября - Гран-при Нюрбургринг

25 октября - Гран-при Португалии

1 ноября - Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле

15 ноября - Гран-при Турции

29 ноября - Гран-при Бахрейна

6 декабря - Гран-при Сахира в Бахрейне

13 декабря - Гран-при Абу-Даби