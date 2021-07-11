Порье назвал кармой перелом ноги Макгрегора

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил, что сломал ногу ирландцу Конору Макгрегору во время поединка на турнире UFC 264, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ну и что он там болтал, кого в итоге унесут на носилках! Он в итоге на носилках - карма! Я его и в стойке пробивал. Я сломал его ногу, когда показал пальцем, - тогда она и сломалась. Ну, может, не полностью, но она треснула, и все", - приводит слова Порье Instagram-аккаунт UFC Russia.

Третий поединок между американцем и экс-чемпионом промоушена Макгрегором прошел в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира UFC 264. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом.