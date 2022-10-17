Марадона-младший высказался об игре сына экс-игрока сборной Азербайджана

Сын легендарного аргентинского нападающего "Наполи" Диего Марадоны оценил игру за итальянский клуб грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хвича - сильный футболист. Он обладает высоким качеством игры, индивидуальностью и возможностями для дальнейшего роста. Уверен, он будет играть еще лучше. Отец бы гордился этой командой, ходил бы с выпяченной вперед грудью. У меня нет в этом никаких сомнений. Мне нравится думать, что он с наслаждением наблюдает за "Наполи" с небес", - сказал Диего Армандо Марадона-младший в интервью Calciomercato.com.

Х.Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле этого года из "Динамо" (Батуми). Согласно информации, сумма трансфера хавбека составила 10 млн евро. Игрок подписал контракт на пять лет.

Отметим, что Хвичи - сын Бадри Кварацхелия, который в свое время выступал за азербайджанские клубы "Кяпяз" и "Шамкир", а также провел несколько игр за сборную Азербайджана.