В Катаре изъяли более ста поддельных кубков мира по футболу

Министерство внутренних дел Катара на своей странице в социальных сетях сообщило об изъятии 144 копий кубков мира, которые предназначены для продажи в интернете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ответ на информацию о веб-сайте, пропагандирующем продажу кубков, имитирующих настоящую форму трофеев ЧМ, департамент усилил поиск и расследование, что привело к изъятию поддельных кубков. Будут проведены дальнейшие юридические процедуры", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая на предстоящем мундиале сыграет в одной группе с Данией, Австралией и Тунисом.