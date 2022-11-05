Двое азербайджанских дзюдоистов выиграли золото "Большого шлема"

В спортивной арене "Гейдар Алиев" в Баку продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во день соревнований на татами вышли 12 наших спортсменов, из которых отличились двое: Хидаят Гейдаров (73 кг) и Саид Моллаи (81 кг) стали чемпионами.

73 кг

Хидаят Гейдаров выиграл у Марцина Ковальски (Польша), Турпала Джукаева (Финляндия), Абдулмалика Умаева (Бельгия) и Сальвадора Касес Роки (Испания), выйдя в финал. В решающей встрече он нанес поражение Артуру Маргелидону (Канада), примерив золото.

Рустам Оруджев победил Эртура Турдубаева (Кыргызстан), но затем уступил Абдулмалику Умаеву (Бельгия).

Вусал Галандарзаде нанес поражение Абубакру Шерову (Таджикистан), но далее проиграл Артуру Маргелидону (Канада).

Тельман Велиев уступил Данияру Шамшаеву (Казахстан).

81 кг

Саид Моллаи выиграл у Альфонсо Ургуизы (Испания), Сомона Махмудбекова (Таджикистан), Аскербии Гербекова (Бахрейн) и Аттилу Унгвари (Венгрия), пробившись в финал. В схватке за золото он победил Маттиаса Кассе (Бельгия).

Зелим Цкаев одолел Мустафу Хабиба (Босния и Герцеговина), после чего потерпел поражение от Павела Дрзумала (Польша).

Эльджан Гаджиев проиграл Джакомо Гамбе (Италия).

Омар Раджабли не смог пройти Аттилу Унгвари (Венгрия).

63 кг

Айтадж Гардашханлы победила Самалай Ергалиеву (Казахстан) и Анрикелис Барриос (Венесуэла), выйдя в четвертьфинал, где уступила Инбал Шемеш (Израиль). В утешительном поединке она проиграла Андреа Лески (Словения).

Наргиз Гаджиева проиграла Хабибе Афьонлу (Турция).

70 кг

Гюнель Гасанлы обыграла Луису Бонилью (Колумбия), после чего уступила Ларе Свжетко (Хорватия).

Судаба Агаева уступила Мартине Эспозито (Италия).

Отметим, что по итогам двух дней соревнования наша команда выиграла пять наград: золото завоевали Балабей Агаев (60 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Саид Моллаи (81 кг), а бронзу примерили Карамат Гусейнов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг).