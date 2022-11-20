Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграли в шахматы в рекламе Louis Vuitton

Форварды "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграли в шахматы в новой рекламной кампании французского модного Дома Louis Vuitton. Соответствующий снимок появился в официальном аккаунте бренда в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду снялся в рекламе Louis Vuitton вместе со своим вечным соперником - нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелем Месси. В объективе фотографа Энни Лейбовиц футболисты устроили шахматный поединок, при этом Роналду играл белыми фигурами, а Месси - черными. Вместо шахматной доски спортсмены использовали чемодан бренда.

"Победа - это состояние ума", - говорится в подписи к публикации.

"Две легенды. Два короля. Два идола. Две невероятные судьбы", - написал Антуан Арно, наследник LVMH, в социальных сетях.