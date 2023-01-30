Чемпион мира 2006 года Тони раскрыл секрет долгой карьеры

Бывший форвард мюнхенской "Баварии" и туринского "Ювентуса" Лука Тони, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе сборной Италии, рассказал секрет долгой карьеры.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в свой последний сезон итальянец стал лучшим бомбардиром Серии А. На тот момент ему было 38 лет.

"Секрет долгой карьеры? Он прост - это злость. В хорошем смысле слова. Та злость, которая заставляет тебя выкладываться, когда тебе говорят, что ты стареешь, что тебе пора заканчивать карьеру. Эти критики становятся бензином для твоих ног и адреналином для тела", - приводит слова спортсмена ITASportPress.

Тони завершил карьеру в 2016 году в клубе "Эллас Верона". Всего за карьеру футболист провел 577 матчей, в которых забил 269 мячей.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алексей Миранчук помог "Торино" спасти ничью в матче с "Эмполи" (2:2) в 20-м туре чемпионата Италии.

Хавбек поучаствовал во втором забитом мяче своей команды, оформив результативную передачу.