Успешный старт азербайджанских дзюдоистов на Чемпионате Европы

Азербайджанские дзюдоисты начали выступление во второй день чемпионата Европы в Монпелье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, дебютант континентального первенства Рашид Мамедалиев (73 кг) оформил первую победу. В первом круге он выиграл у Турпала Джукаева из Финляндии. Схватка прошла в равной борьбе, перетекла в дополнительное время, в ходе которого Рашиду удалась результативная контратака.

Азербайджано-финское противостояние было зафиксировано и в категории до 81 кг. Зелим Цкаев выиграл у Оскари Макинена за счет оценки "вадза-ари".

Позже на татами выйдет чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг), которому предстоит встреча с Абдулмаликом Умаевым (Бельгия).