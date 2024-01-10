Звезды чемпионата Саудовской Аравии намерены покинуть страну

Бывшие футболисты английского "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, а также экс-игрок мадридского "Реала" Карим Бензема намерены покинуть чемпионат Саудовской Аравии, передает Fichajes.ne, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсменов не устраивает влажная погода и низкая посещаемость матчей национального чемпионата.

Сейчас Бензема выступает за "Аль-Иттихад", Фирмино является футболистом "Аль-Ахли", а Хендерсон выступает за "Аль-Иттифак".

После 19 матчей чемпионата Саудовской Аравии лидирует "Аль-Хилаль", набравший 53 очка. Вторым идет "Аль-Наср" (Эр-Рияд), третье место занимает "Аль-Ахли" (Джидда).

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