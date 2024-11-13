10 клубов планеты прибудут в Баку для участия в COP29

По инициативе футбольного клуба "Карабах" в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку, будет создан Альянс футбольных клубов по борьбе с изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды, которые примут участие в мероприятии, прибудут в Баку вечером 15 ноября.

Вместе с нашей командой в Альянс, который будет создан при поддержке Президиума COP29 и Департамента ООН по спорту и изменению климата (UNFCCC) и учрежден "Карабахом" совместно с Европейской ассоциацией клубов (ECA), войдут 10 клубов.

По приглашению нашего клуба в COP29 примут участие "Ливерпуль", "Тоттенхэм" (оба Англия), "Атлетико Мадрид", "Реал Бетис" (оба Испания), "Фенербахче", "Галатасарай" (оба Турция) "Удинезе" (Италия), "Порту" (Португалия), "Фламенго" (Бразилия), "Мальме" (Швеция), которые имеют большой опыт борьбы с изменением климата и вопросами устойчивого развития. Эти клубы, всегда чутко относящиеся к перечисленным вопросам, разрабатывающие и реализующие запоминающиеся проекты, подпишут документ о создании альянса. "Ливерпуль", который на данный момент является лидером по устойчивости в мировом футболе, и "Удинезе", являющийся одним из лидеров в этой области, поделятся своим богатым опытом с другими клубами. Клубы представят уникальные проекты устойчивого развития, которые они претворили в жизнь. Упомянутые 11 известных клубов будут считаться учредителями организации. Позже "Карабах" и ECA пригласят в этот альянс другие клубы, активные в плане устойчивого развития.

Отметим, что мероприятие по созданию альянса состоится 16 ноября в 14:00 в зале "Насими" Голубой зоны и будет открыто для всех, кто прошел аккредитацию в Голубой зоне.