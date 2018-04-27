В Баку стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1

Сегодня в Баку стартует четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы-1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.

Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что во время заезда пилоты и миллионы телезрителей смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и морской набережной.

Автор проекта - архитектор всех треков Формулы 1 Герман Тильке.

Бакинское городское кольцо проходит через центр города, включая самые живописные участки. Выбирая маршрут трека, организаторы были нацелены именно на это. Помимо этого, болиды будут двигаться против часовой стрелки. В целом свыше 30 тысяч зрителей смогут воочию наблюдать за гонкой.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

В первый день Гран-при будут проведены два свободных заезда в классе Формула 1, а также свободный заезд и квалификация в классе Формула-2.

28 апреля в Формуле 1 будет проведен третий свободный и квалификационный заезд, а также первое соревнование в Формуле 2.

Наконец, в третий день, 29 апреля, пройдут соревнования Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.