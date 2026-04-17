Nazirlikdə işə qəbul olmaq istəyənlərin nəzərinə: müraciət başladı
Ədliyyə Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası dövlət icra məmuru vəzifəsi üzrə qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə elan edir.
Nazirlikdən Day.Az-a verilən məlumata görə, müsabiqədə iştirak üçün ərizələrin qəbulu 2026-cı il aprelin 17-dən mayın 18-i saat 23:59-dək aparılacaq.
Namizədlər müsabiqədə iştirak etmək üçün linkə keçid etməklə və müvafiq şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını daxil etməklə elektron qaydada, yaxud müvafiq müraciət formasını yükləyərək kağız daşıyıcıda müraciət edə bilərlər.
Kağız daşıyıcıda müraciətlər Nazirliyin Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 1 ünvanında yerləşən inzibati binasında iş günləri və iş vaxtı ərzində qəbul ediləcək.
Daha ətraflı məlumatla bu linkdən tanış olmaq mümkündür.
