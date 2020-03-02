Если вы - заядлый путешественник, то наверняка знаете о том, что в разных странах разные розетки. Если мы привыкли к штекеру с двумя концами, то в Великобритании, например, их три, и один из них плоский. "Рамблер" узнал, почему так произошло, передает Day.Az.

Также, если вы заказываете технику из других государств, вам может понадобится переходник, так как их штекер не будет соответствовать самой розетке.

На самом деле, такое разнообразие розеток обусловлено историческими факторами, а не для того, чтобы насолить туристам. Когда изобретатели только начали создавать свои проекты, они предлагали разные вариации оптимальных штекеров. Компании, которые создавали сами розетки, подстраивались под это. Дело в том, что во время технической революции страны категорически отказывались от изобретений граждан других стран, поэтому поддерживали только своих изобретателей, а на компромисс идти не хотели.

Во всех странах в розетках подается разное напряжение, а вилки позволяют регулировать подачу тока. Именно поэтому для определенных стран были введены разные стандарты.

На сами штекеры повлияли и исторические события. В той же Великобритании до сих пор сохранился тип розетки с коротким медным предохранителем. Это позволяло сэкономить медь для нужд Второй мировой войны.

Сейчас нельзя стандартизировать систему розеток для всего мира. Для этого придется переоборудовать всю энергосистему разных стран. Придется заменять розетки и вилки для электроприборов, а это очень затратно не только в плане финансов и времени, но еще и труда.

По всему миру можно выделить 13 типов розеток. Как правило, один стандарт действует для определенной страны, но бывает и такое, что в разных регионах используют разные розетки. В Сети есть определенные шпаргалки, которые помогают разобраться и подготовиться к поездке в другую страну.