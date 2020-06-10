Тайны и предания горы Бешбармаг

Азербайджан богат на интереснейшие, загадочные и таинственные места. Одно из таких мест - гора Бешбармаг, которая объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником. Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям интересный материал о горе Бешбармаг, окутанной преданиями.

Живописная 520-метровая скальная корона Бешбармаг (азерб. Beşbarmaq) расположена к юго-востоку от города Сиязань, в 80 км от Баку. Слово "бешбармаг" с азербайджанского переводится как "пять пальцев", так как очертания горы напоминают пять пальцев руки, тянущихся к небу. По преданию, пророк Хыдыр пришел сюда в поиске "эликсира жизни" и, отпив воды из родника, стал бессмертным.

В этом месте, уже почти 3 000 лет, останавливаются путники, следующие с юга на север и наоборот. Здесь отроги Большого Кавказа наиболее близко подходят к Каспию, создавая географический и климатический раздел. Это ощущается буквально на нескольких сотнях метров. Иногда, с одной стороны идет дождь, а с другой солнце и жара. До сегодняшних дней гора окутана тайной, сюда до сих пор приходят местные жители помолиться.

Из древних источников

Гора Бешбармаг видна за десятки километров вокруг и венчает окончание самого близкого к Каспию отрога. Благодаря своей высоте и форме, с незапамятных времен была отличным ориентиром для мореплавателей. Влекла она и своей безопасностью. На ее вершине найдены оборонительные сооружения VI века, а за самой горой древний город Хурсангал, основанный аж в III веке до н.э. Это говорит о том, что караваны, идущие по единственной дороге через Кавказские горы, находились под охраной в непосредственной близости от Бешбармага. А под самой горой останавливались на отдых.

Об этой горе встречается в трудах арабского путешественника и историка Аль-Масуди (ок.896-956). Другой арабский историк Аль-Базури, в 754 году путешествовавший по Закавказью, написал, что его больше всего поразили нефтяные и соляные озера, и гора Бешбармаг. В письменных источниках албанского историка VII века, Мусы Галакендли (Каланкатуйского), содержится упоминание горы, как скалы, окруженной оборонительной стеной, построенной в эпоху Сасанидской империи в V в.н.э. Известный иранский географ IX века Абу-ль-Касим ибн Хордадбех в своей книге "Книга путей и стран" тоже пишет о святой горе Бешбармаг.

Голландский путешественник XVII века Ян Янсен Стрейс в книге "Три путешествия" рассказывает о горе Бешбармаг, некогда находившемся здесь караван-сарае и местном населении: "У моря мы увидели гору. Ее называли Пармах или Бармах. Вершина горы напоминала протянутый указательный палец. В свое время здесь была грандиозная крепость, которая служила обороной для этих территорий. Основа этой крепости и каменный родник сохранились здесь и по сей день".

Описывал его и германский путешественник Адам Олеарий, побывавший на территории современного Азербайджана в 1636-1638 годах: "Гроб (в святилище) сторожила женщина. В день жертвоприношения святилище застелили паласами. Из города и дальних районов сюда съехалось множество женщин и девушек. Сняв обувь, они зашли в пещеру, поцеловали гроб и расселись вокруг него, чтобы помолиться об исполнении своих желаний. Закончив молитву, женщины передали хранительнице храма продукты, которые принесли с собой. Она ночевала здесь, поэтому паломники приносили ей хлеб, сыр, молоко, вино и масло. В ту ночь с места захоронения святых слышались различные крики и звуки". В 30-е годы XVIII века немецкий врач, естествоиспытатель и путешественник Иоганн Якоб Бер в своем дневнике рассказывает об Азербайджане, упоминая о горе Бешбармаг. Эту гору Бешбармаг на своем рисунке в 1850 году изобразил известный французо-шведский художник Георг Гогенфельден.

Кстати, в 1958 году российский исследователь Федор Никитин, изучая гору Бешбармаг, пришел к мнению, что скала имеет сильное магнитное поле: "Датчики зашкаливали, мы не могли понять, в чем дело. Несмотря на сильное магнитное давление, мы не могли найти его источник". Несмотря на то, что гора небольшой высоты - от уровня моря более всего 500 метров, ее по сей день не удавалось покорить альпинистам. Все попытки заканчивались неудачей.

Живой источник пророка Хыдыра

В народе Бешбармаг известен как гора Хыдыр Зинда (по другому - Хызыр Зинда). Дело в том, что у подножья горы Бешбармаг расположено святое место "Пир Хыдыр Зинда", где останавливаются путники для совершения молитвы и поклонения. Пророк Хыдыр (Хидр, Хидир, Хизр, Хызыр) является одним из 124 тысячи посланников Аллаха, имя которого в Коране не упоминается, однако толкователи почти единодушно отождествляют его с "рабом Аллаха", наставником пророка Мусы (Моисея), о котором повествует Священное Писание (Коран 18:60-82).

По преданию, пророк Хыдыр всегда носил зеленую одежду. В поисках эликсира жизни он побывал в окрестностях горы, где и нашёл источник "живой воды", выпив из которого, обрел бессмертие. Потому-то это место стали называть его именем - Хыдыр Зинда. По одной из версий, Искендер Зу-ль-Карнайн (араб. - обладатель двух рогов, имеется ввиду повелитель Востока и Запада. Имя Зу-ль-Карнайн четырежды упомянуто в восемнадцатой суре Корана. Праведник и великий царь, воздвигший стену, защищающую от народов Яджудж и Маджудж) в поиске живой воды обратился к пророку Хыдыру. Пророк отвел его к двум родникам, где из одного текло молоко, а из другого мутная вода. Искандеру он разрешил выпить только из одного источника. Тот выбрал молоко. Пророк Хыдыр же выпил мутную, благодаря чему и обрел бессмертие.

Некоторые отождествляют Искендера Зу-ль-Карнайна с Александром Македонским (Искендером Двурогим), который к тому же был изображён на монетах как воплощение рогатого бога Зевса-Амона. По еще одной легенде, у Александра Македонского была персидская наложница Барсина (родила последнего наследника династии Македонских царей), попавшая к нему вместе со всем двором царя Дария. Она и рассказала Александру о роднике с водой бессмертия на горе Бешбармаг. Тогда Македонский вызвал своего лучшего воина и послал его к горе Бешбармаг за чудесной водой. Но на обратном пути воин разбил кувшин. Испугавшись неминуемой казни, он заказал местным ремесленникам такой же и наполнил его обычной водой. Не заподозрив подлога, Александр осушил сосуд и поверил в свое бессмертие. Поэтому во время похода в Индию совершал чудеса бесстрашия. Однако, за 5 дней до нового похода на арабов, слег от страшной лихорадки и вскоре погиб.

На вершине горы Бешбармаг есть источник. По преданию это слезы пророка Хыдыра, передавшие источнику целебную силу. К вершине горы ведёт узкая скользкая тропинка и 572 ступени. Перед восхождением на гору прямо у подножия можно помолиться в мечети. Здесь верующие просят Всевышнего помочь им совершить паломничество. На пути к святому месту путников, как правило, ждут испытания. Преодолеть крутой подъем и сильные ветра под силу не каждому паломнику. По поверью, человек с чистыми помыслами пройдет этот путь без особых затруднений, нехороший же может сорваться. У дошедшего до источника желание обязательно должно исполниться. По преданию, здесь правоверные получают отпущение грехов и душевный покой. Секрет скалы Бешбармаг не разгадан до сих пор. Но то, что гора имеет некую силу, не подлежит сомнению. Есть тысячи людей по Азербайджану, которые уверяют, что молитвы здесь были приняты Всевышним и удалось решить неразрешимые проблемы.