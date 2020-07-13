Золотые паспорта в мире рухнули в цене

Кризис в туристической отрасли, вызванный пандемией коронавируса, привел к обрушению цен на золотые паспорта в странах Карибского бассейна. До конца года государства региона ввели беспрецедентные скидки на гражданство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу инвестиционного отдела государства Сент-Китс и Невис Леса Хана.

Его страна готова предоставить гражданство для семьи из четырех человек за 150 тысяч долларов, вложенных в фонд устойчивого развития. До кризиса надо было потратить 195 тысяч, а основатель "Вконтакте" и Telegram Павел Дуров в 2013 году купил паспорт этого островного государства за 250 тысяч долларов.

По словам Хана, в соседних Доминикане, Гренаде, на островах Антигуа и Барбуда паспорт можно купить еще дешевле, за инвестиции в размере от 100 тысяч долларов.

Золотым паспорт Сент-Китс и Невис называют из-за возможности безвизового въезда в более чем 100 стран по всему миру. Страна стала одной из первых, кто в 1980-х годах начал давать гражданство в обмен на крупные инвестиции. В настоящее время большой интерес к покупке паспортов, указал Хан, проявляют богатые люди из Китая и с Ближнего Востока.

Нынешняя программа запущена в 2015 году. В ее рамках паспорта получили порядка 700 человек. При этом процесс привлек внимание властей США, которые высказали недовольство сотрудничеством с гражданами Ирана. С того момента островное государство начало отказывать в заявках иранцам и жителям Афганистана.