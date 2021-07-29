IATA призывала к срочному освобождению вакцинированных туристов от тестов

С настоятельным призывом освободить вакцинированных путешественников от тестирования обратилась к правительствам стран мира Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Ранее о снижении нагрузки на туристов говорила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В основе этого решения лежит прагматичный расчет - снизить затраты на дорогостоящее тестирование, которое в основном ложится на плечи туристов, и исключить абсурдную составляющую, которую ярко продемонстировала Великобритания. Руководствуясь имеющимися данными, ассоциация призвала правительства решить проблему высокой стоимости тестов COVID-19 во многих юрисдикциях. IATA также настоятельно призвала к гибкости в разрешении использования экономически эффективных антигенных тестов в качестве альтернативы ПЦР-тестам, передает Day.Az со ссылкой на издание SchengenVisaInfo.

"IATA поддерживает тестирование на коронавирус как путь к открытию границ для международных поездок. Но наша поддержка не является безусловной. Помимо надежности, тестирование должно быть легкодоступным, иметь невысокую стоимость и соответствовать уровню риска", - отметил генеральный директор IATA Вилли Уолш.

В общей сложности 86% людей, участвовавших в недавнем опросе IATA, подчеркнули, что они готовы пройти тестирование. Тем не менее 70% считают, что расходы на тесты являются серьезным препятствием для поездок, особенно это актуально для больших семей. В то время как 78% заявили, что расходы на выявление коронавируса должны нести правительства.

В связи с этим Уолш подчеркнул, что стоимость тестирования в разных юрисдикциях различна, причем мало связана с реальной ценой проведения теста.

"Великобритания является образцом для стран, которые не могут адекватно управлять тестированием. И в любом случае то факт, что правительство взимает НДС, - это скандал", - отметил Уолш.

В заявлении IATA подчеркивается, что тестирование должно соответствовать уровню угрозы. Например, данные Национальной службы здравоохранения Великобритании о тестировании прибывающих путешественников показали, что более 1,37 миллиона тестов было проведено на путешественниках из стран среднего риска - "желтого списка", а не критического "красного". При этом только 1% дал положительный результат за четыре месяца. В то же время среди населения ежедневно выявляется примерно в три раза больше положительных случаев. "Данные правительства Великобритании свидетельствуют о том, что иностранные путешественники практически не подвергаются риску завоза коронавируса по сравнению с существующим уровнем заражения в стране", - говорится в заявлении.