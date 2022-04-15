В Европе начался оглушительный бум на туры

Затяжная пандемия коронавируса, плавно сменившаяся геополитическим конфликтом, больше не удержит туристов от путешествий и сидения по домам: более 2/3 опрошенных европейцев готовы ехать в отпуск, несмотря на внешние обстоятельства и снижение затрат на отпуск. Такие оглушительные данные на туры представила Европейская комиссия по туризму (ETC) в своем новом отчете, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Согласно информации, 77 процентов людей запланировали поездки в период с апреля по сентябрь 2022 года, поскольку ни пандемия, ни события вокруг Украины не повлияли на их планы на текущий год. В заявлении, опубликованном во вторник, 12 апреля, Комиссия ЕС заявила, что около 56 процентов европейцев, планирующих поездку, намерены посетить другую европейскую страну в ближайшие месяцы. Около 38 процентов, желающих путешествовать, планируют путешествие с ночевкой в период с июня по июль, а еще 32 процента нацелены на путешествие в период с августа по сентябрь.

Данные ЕТС также показали, что 31 процент европейцев готовы путешествовать внутри своей страны. Наибольший оптимизм в отношении поездки проявили респонденты из Италии, Испании, Польши, Великобритании и Германии. Кроме того, данные, представленные Комиссией, показали, что цели поездок отличались по возрасту. Так, количество опрошенных поколения Z (18-24 года) и бэби-бумеров (туристы старше 54 лет), готовых отправиться в тур, поднялось с 69 процентов до 83 процентов - это рекордные показатели с начала пандемии.

В ближайшие месяцы предпочтительным вариантом для 22% европейцев остается солнечный и пляжный отдых, в то время как интерес к городскому отдыху составляет около 15%, а к отдыху у воды или на побережье - 15%.

Направления

Результаты этого опроса также показали, что Испания осталась главным и любимым направлением среди европейцев, путешествующих за границу. За ней последовали Италия, Франция, Греция и Португалия.

Большинство европейцев, которые уже запланировали поездку, намерены провести в отпуске от четырех до шести ночей (33%) или от семи до девяти ночей (27%). И только 25% из них выбрали поездки на десять ночей и более, в основном это семейные путешественники. С другой стороны, что касается пар, то они предпочитают экспресс-поездки продолжительностью до 3 ночей.

Траты

Кроме того, из-за растущих опасений по поводу инфляции большая часть европейских туристов планирует потратить 500-1500 евро, что означает сокращение трат на отдых. Ранее опрошенные готовы были тратить на отпуск более 2'000 евро.

"В то же время, несмотря на то, что существует больше уверенности в том, когда и где будет следующая поездка, только 25 процентов готовых к путешествиям европейцев выкупили билеты, что указывает на ограниченный уровень финансовых обязательств. Европейский туристический сектор должен обеспечить ориентацию на отдыхающих в последнюю минуту этим летом", - говорилось в заявлении.

Тревожные факторы

Поскольку антиковидные ограничения уже ослаблены, около 27 процентов европейцев уже имеют четкие планы на отдых, тогда как в декабре 2021 года таковых было только 16%. "Наш отчет демонстрирует, что доверие европейцев к путешествиям растет сейчас, когда COVID-19 в значительной степени стал фактом жизни. Новые неопределенности на горизонте, а именно продолжающийся конфликт в Украине и рост стоимости жизни, создают проблемы для туристического сектора. Тем не менее, ETC рада видеть, что, несмотря на эти неопределенности, аппетит к путешествиям все еще растет, и европейский туристический сектор остается устойчивым", - отметил в этой связи президент ETC Луис Араухо.

Респонденты также признали, что коронавирус остается поводом для беспокойства во время путешествий: 17% желающих путешествовать обеспокоены карантинными мерами, а еще 15% - возможными изменениями ограничений на поездки. Кроме того, европейцы с краткосрочными планами поездок признали важность строгих медицинских протоколов.