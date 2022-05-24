"Родина" Ван Дамма - вы пробовали картофельное варенье в Габале?

Изумительная по красоте природа Габала с ароматными ореховыми и каштановыми лесами манит туристов со всего мира. Даже в последние годы тут в ходу поговорка о том, что арабы любят Габалу больше, чем местные туристы, но в реальности сюда с удовольствием приезжают не только из столицы, но и других регионов, чтобы отдохнуть поблизости минеральных источников и родников, лесов на высоте 1000 м над уровнем моря и видом на Базардюзю - самую высокую горную вершину в стране. Одним словом, Габала - это райское место и летом, и зимой.

КАК ДОЕХАТЬ?

Расстояние от Баку до Габалы 326 км. Конечно, самый быстрый способ добраться - это авиарейс, в Габале есть аэропорт, но рейсы пока не активны. Но вы спокойно доберетесь до Габалы за 5 часов на автобусе и за 3 часа 20 минут на скоростном поезде.

Лучшим способом насладиться природой, останавливаться где угодно, прогуляться по увиденным местам будет поездка на личном автомобиле.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

Номера в отелях и гостиницах в Габале начинаются от 55-60 манатов. Цена за ночь в отелях средней ценовой категории приближается к 100 манатам. Самый дешевый отель в Габале - Bliss Inn Boutique, Qafqaz Gabala City Hotel - 60 манатов за ночь. Также можно снять трехкомнатный дом с нормальными условиями за 60 манатов в сутки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ГАБАЛЕ

Если вы интересуетесь историей, рекомендуем посетить Габалинский историко-этнографический музей. Музей хранит 12 тысяч экспонатов, имеющих историческое и научное значение для изучения истории 2500-летнего города.

Здесь есть даже образцы ямных гробниц II-I веков до н.э. и саркофага VI века.

Если вы хотите лучше узнать Габалу, то продолжите свой маршрут до знаменитого "Каштанового леса", живописного Вендама, древнего Нича, Енгиджи, Нохургишлага, сел Бум, Хамзали, Дурджа, Бунут, Гамарван.

Нич, крупнейшее село Габалинского района, расположено в 40 км к юго-западу от районного центра. В деревне с населением около 4000 человек проживает древняя христианская этническая группа удины. Деревня Нич также известна своими фруктовыми садами, красивыми домами и большими дворами.

Удины являются потомками одного из основных племен, проживающих в Кавказской Албании, существовавших на территории современного Азербайджана в III-VII веках, и исповедуют христианство. На самом деле они до сих пор говорят на том же языке, что и древние албанцы. Недалеко от центра села вы можете познакомиться с историей и культурой этих гостеприимных людей, посетив отреставрированную Албанскую церковь семнадцатого века (Церковь Чотари), расположенную в тени эффектных платанов.

Если вы хотите посетить более близкий поселок, село Бум находится в 7 километрах от районного центра, на высоте 1200 метров над уровнем моря. В селе сохранились такие исторические памятники, как Джума-мечеть, старый дом Шихмамеда, храм Килсадаг, одно из первых мест поклонения в христианстве, и крепость Говур, история которой восходит к 18 веку и состоит из подземных помещений.

Вендам, одна из крупнейших деревень района, расположена в 11 километрах от райцентра. Любимая шутка местных, что именно это село "историческая родина" кинозвезды Жан-Клода Ван Дамма. На въезде в село даже стоит памятник актеру.

По дороге в деревню Вендам лучше пробираться через чудесный водопад "Семь красавиц", расположенный в 6 километрах от деревни. Здесь вода из различных оврагов образует семиярусный водопад. Внизу видны только два небольших водопада. Чтобы увидеть остальные пять водопадов, вам придется подняться по крутым ступеням, что под силу не каждому, но если вы сможете, вы насладитесь невероятным видом с вершины.

Озеро Нохур, с прозрачной как стеклышко водой и невероятно чистым воздухом вокруг является одним из самых красивых мест в Габале. Окруженное величественными Кавказскими горами, озеро как бы находится под их неусыпной защитой. Спокойная атмосфера и щебетание птиц - идеальное место для тех, кто убегает от городского шума. Хотя людям запрещено купаться в озере (озеро также служит водохранилищем, обеспечивающим питьевой водой Габалу и прилегающие районы), это идеальное место для тех, кто любит рыбалку. Есть также возмозность поплыть по озеру на небольших лодках и катамаранах.

Габала идеально подойдет и для любителей экстрима. В списке "побед" альпинистов обязательно значится восхождение на самую высокую точку республики - Базардюзю. Расположенная в Главном Кавказском хребте Большого Кавказа, на границе с Россией, эта вершина покрыта постоянными ледниками. Отсюда открывается широкий вид на вершины Гызылгая, Шахдаг, Туфандаг, Базарюрд, Олимп, село Куруш Дагестана и гору Шалбуздаг.

Что касается развлекательных центров, то "Габаланд" или "Кавказ Парк" являются крупнейшим развлекательным центром не только в Габале, но и во всем регионе. На территории площадью 16 га расположено более 40 развлекательных заведений. Аттракционы, карусели, искусственные озера с катамаранами, бассейн, футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, картинг и др.

ГАБАЛИНСКАЯ КУХНЯ

Габала также привлекает внимание своей уникальной и вкусной кухней. Разные виды пахлавы, халву хамзали из грецких орехов не встретишь нигде, кроме Габалы. Дошеме плов и кябаб, приготовленный на раскаленных камнях (дашарасы кябаб), по праву считаются королем габалинской кухни.

Габала также известна как место проведение различных фестивалей. Посетители Габалы в августе могут стать гостем Международного фестиваля варенья и попробовать самые необычные варенья.

Помимо традиционных видов варенья, вы можете найти тут экзотику - варенье из картофеля, огурцов, баклажанов, перца, имбиря, мяты, одуванчиков, тыквенных семечек, розмарина, свеклы и другие.

Приятных путешествий!

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