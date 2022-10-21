Сколько пассажиров будет обслуживать Зангиланский международный аэропорт?

Для обеспечения безопасности полетов в Зангиланском международном аэропорту применяются современные аэронавигационные системы поддержки ведущих производителей Италии и Германии в соответствии с международными требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал в пятницу директор Зангиланского международного аэропорта Вугар Гасанов.

Он отметил, что в короткие сроки были установлены и введены в эксплуатацию системы инструментальной посадки, навигационные системы, автоматизированные системы авиационного и метеорологического наблюдения, системы первичных и вторичных радаров. Все системы прошли регистрацию в международных авиационных каталогах ICAO и Eurocontrol.

"Протяженность взлетно-посадочной полосы с асфальтобетонным покрытием Зангиланского международного аэропорта составляет 3 тысячи метров, а ширина - 60 метров. Этот аэропорт будет принимать все виды самолетов, в том числе широкофюзеляжные тяжелые транспортные самолеты. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров. Аэропорт позволяет осуществлять полеты, соответствующие стандартам ICAO и IATA.. Терминал международного аэропорта, отвечающий современным мировым требованиям, сможет обслуживать до 200 пассажиров в час. В терминале есть VIP-зал, кафе, медицинский пункт и офисные помещения", - сказал Гасанов.

По его словам, в аэропорту построена вышка управления воздушным движением, оснащенная полностью автоматизированными системами контроля за воздушным движением и авиасвязи.

"На территории Зангиланского международного аэропорта построены вспомогательные здания, трансформаторная, котельная и резервуары для воды. Этот аэропорт является одним из основных объектов, способствующих превращению Карабаха в важный транспортный узел. Также данный аэропорт имеет стратегическое значение в плане усиления Зангезурского коридора инфраструктурой воздушного транспорта. Темпы проводимых работ приближают день, когда эта территория станет международным транспортно-логистическим центром", - сказал Гасанов.